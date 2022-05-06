Ağrı'da saman balyalarının arasından göçmen çıktı | Video

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Ağrı'da saman yüklü bir kamyonette yapılan aramada saman balyalarının arasına gizlenen Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Çuvallı saman balyalarını boşaltan ekipler, Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmenin, balyalar arasında gizlendiğini tespit etti. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen göçmenler buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı.