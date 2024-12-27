Ağrı'da silah ticareti operasyonu: 16 gözaltı | Video 27.12.2024 | 13:39 Ağrı’nın Patnos ilçesinde silah ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uzun süreli çalışmalar sonucunda operasyon düzenlendi.Operasyonlarda, 11 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet tabanca şarjörü, 82 adet tabanca fişeği, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet yiv-setli tabanca namlusu, 1 adet tabanca gövdesi, 1 adet tezgah tipi matkap, 1 adet normal matkap, 1 adet taşlama makinesi, 1 adet mengene, 1 adet spiral ve tabanca imalatında kullanılan çeşitli parçalar ele geçirildi.Operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.