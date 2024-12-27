Ağrı'da silah ticareti operasyonu: 16 gözaltı | Video
Ağrı’nın Patnos ilçesinde silah ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı.
Operasyonlarda, 11 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet tabanca şarjörü, 82 adet tabanca fişeği, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet yiv-setli tabanca namlusu, 1 adet tabanca gövdesi, 1 adet tezgah tipi matkap, 1 adet normal matkap, 1 adet taşlama makinesi, 1 adet mengene, 1 adet spiral ve tabanca imalatında kullanılan çeşitli parçalar ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:07
Ağrı'da silah ticareti operasyonu: 16 gözaltı | Video 27.12.2024 | 13:39
04:21
00:45
Sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi | Video 27.12.2024 | 11:14
00:39
133 yılla aranan cezaevi firarisi Ankara'da yakalandı | Video 27.12.2024 | 11:00
01:07
04:17
Canını hiçe sayan hırsız, çatıdan eve böyle girdi | Video 27.12.2024 | 10:46
00:38
Malatya'da telefon dolandırıcılığına 3 tutuklama | Video 27.12.2024 | 10:18
02:19
Tırla çarpışan motosiklet sürücüsünün öldüğü feci kaza kamerada | Video 27.12.2024 | 09:38
02:02
Kayseri'de cinayet! Bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti | Video 27.12.2024 | 09:38
02:44
02:39
Adana’da döviz bürosunda silahlı soygun ve rehin alma anı kamerada | Video 27.12.2024 | 09:08
01:20
Önce öldürdü, sonra polislere suç aletiyle teslim oldu | Video 27.12.2024 | 08:27
02:11
Adana torbacılara şafak operasyonu: 25 gözaltı kararı | Video 27.12.2024 | 08:27
02:31
Adıyaman’da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı | Video 27.12.2024 | 08:24
01:27
00:17
Sultanbeyli’de İETT otobüsüne çarpan motosiklet alev aldı | Video 26.12.2024 | 14:56
01:43
Geri dönüşüm tesisinde büro olarak kullanılan konteyner yandı | Video 26.12.2024 | 14:54
01:11
Malkara'da 4 ayrı noktada "Narko Alan" uygulaması yapıldı | Video 26.12.2024 | 14:53
03:32
00:17
Sultanbeyli’de İETT otobüsüne çarpan motosiklet alev aldı | Video 26.12.2024 | 14:52