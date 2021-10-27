Video Yaşam Ağrı'da termometreler eksi 8 dereceyi gösterdi
Ağrı'da termometreler eksi 8 dereceyi gösterdi

Ağrı'da termometreler eksi 8 dereceyi gösterdi

27.10.2021 | 12:05

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Ağrı’da sabah saatlerinde termometreler eksi 8 dereceyi gösterdi.

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Kış mevsiminin kendini iyice hissettirmesiyle beraber Ağrı'da sabah saatlerinde kentin bazı bölgelerinde don oluştu. Su birikintilerinin donduğu ve yerlerde soğuk havanın etkisiyle buzların oluştuğu kentte termometreler eksi 8 dereceyi gösterdi.

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