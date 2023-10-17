Ağrı’da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama | Video

Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ağrı Merkez ve Doğubayazıt ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 9 şahsın adreslerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör, 883 gram metamfetamin maddesi, 11 gram eroin maddesi, 380 gram esrar maddesi, 19 gram skunk maddesi, 28 gram toz ecstasy maddesi, 142 adet ecstasy hap, 2 adet uyuştucu madde kullanımında kullanılan cam aparat, 1 adet hassas terazi, 1 adet cep telefonu, Suçtan elde edildiği değerlendirilen 380 Türk Lirası ele geçirildi.Olayla ilgili yakalanan 9 şahıs tutuklandı.