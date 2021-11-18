Ağrı’da yağmurdan kaçmaya çalışan domuz sürüsü böyle görüntülendi | Video

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Ağrı’da aniden bastıran yağmur nedeniyle bulunduğu tepeden yukarıya doğru kaçmaya çalışan domuz sürüsü kameralara yansıdı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tepelerde sürü halinde dolaşan domuzlar, aniden bastıran yağmur nedeniyle paniğe kapıldı. Sürünün çokluğu ve yağmurdan kaçmaya çalıştıkları anlar ise kameralara yansıdı.