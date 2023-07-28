Ahırda çıkan yangında 3 inek telef oldu | Video
Ağrı’da, bir köyde bulunan ahırda çıkan yangında ahırda bulunan 3 inek telef oldu.
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