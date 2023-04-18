Video Yaşam Ahırkapı Feneri yenilenen yüzüyle böyle görüntülendi | Video
Ahırkapı Feneri yenilenen yüzüyle böyle görüntülendi | Video

Ahırkapı Feneri yenilenen yüzüyle böyle görüntülendi | Video

18.04.2023 | 10:51

İstanbul’da Osmanlı döneminde inşa edilen ilk fener olma özelliği taşıyan Ahırkapı Feneri restore edilerek eski doğal görüntüsüne kavuşturuldu. Çevresindeki iskelelerin sökülen fener gemilere rehberlik etmeye devam edecek.

VİDEO DEVAM EDİYOR
166 yıldır İstanbul Boğazı'ndaki gemilere rehberlik eden tarihi Ahırkapı Feneri restorasyon işlemleri tamamlandı. Ahırkapı Feneri, tarihi yarımada ve İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasıyla havadan çekilen görüntüler ile kendine hayran bıraktı. Sultan Abdülmecid döneminde 1857 yılında yaptırılan ve ışığı 16 deniz mili uzaktan görülebilen tarihi Ahırkapı Feneri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi. Deniz seviyesinden 36 metre yükseklikte İstanbul Boğazı'nın güney girişinde bulunan fener, 166 yıl boyunca gemilere rehberlik etti. Geçirdiği çeşitli onarımlarla günümüze kadar gelen fenerin her bir parçası aslına uygun olarak tekrar restore çalışmaları titizlikle yapıldı. Fener çevresinde restorasyon işlemleri için konulan iskeleler kaldırıldı. Fener eski tadilatlarından dolayı iç ve dış cephesinde birkaç kat boya katmanı bulunmaktaydı. Bu durum fenerin özgün yapısından uzaklaştırdığı için sıcak su püskürtme yöntemiyle iç ve dış yüzeyinde temizleme çalışmaları yapıldı. Ardından basınçlı kumlama tekniği ile iç ve dış duvarlar boyadan ve özgün olmayan malzemelerden arındırıldı. Bu şekilde kule ilk yapıldığı günlerdeki gibi kesme taş görüntüsüne kavuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Köy hayatını çok seviyorum dediği için evlenmeye kalktı, 520 bin TL dolandırıldı | Video 05:46
"Köy hayatını çok seviyorum" dediği için evlenmeye kalktı, 520 bin TL dolandırıldı | Video 18.04.2023 | 10:51
Bir buçuk saatte iki kişiyi öldürdü! Pendik’te çifte cinayet şüphelisi yakalandı | Video 00:28
Bir buçuk saatte iki kişiyi öldürdü! Pendik’te çifte cinayet şüphelisi yakalandı | Video 18.04.2023 | 10:51
Gece yarısı drift atan şahıslar kamerada | Video 00:59
Gece yarısı drift atan şahıslar kamerada | Video 18.04.2023 | 10:51
Ahırkapı Feneri yenilenen yüzüyle böyle görüntülendi | Video 03:52
Ahırkapı Feneri yenilenen yüzüyle böyle görüntülendi | Video 18.04.2023 | 10:51
Bir tonu aşan seri suçüstü… 62 uyuşturucu satıcısı tutuklandı 02:07
Bir tonu aşan seri suçüstü… 62 uyuşturucu satıcısı tutuklandı 18.04.2023 | 10:55
Sahte evraklarla başvuru yaptılar… Suçüstü yakalandılar 00:29
Sahte evraklarla başvuru yaptılar… Suçüstü yakalandılar 18.04.2023 | 10:54
İzmir’de hayali forklift vurgunu | Video 04:26
İzmir'de hayali forklift vurgunu | Video 18.04.2023 | 10:26
Kartal’da yıkım sırasında bitişik binadaki dairenin duvarı delindi | Video 03:55
Kartal'da yıkım sırasında bitişik binadaki dairenin duvarı delindi | Video 18.04.2023 | 10:30
Depremi yaşayan Kilis’te Kadir gecesinde camiler doldu taştı | Video 03:36
Depremi yaşayan Kilis’te Kadir gecesinde camiler doldu taştı | Video 18.04.2023 | 10:26
İşe kalkmadığı için tartıştığı öz oğlunu öldürdü | Video 01:23
İşe kalkmadığı için tartıştığı öz oğlunu öldürdü | Video 18.04.2023 | 10:26
Kocasının yasak aşkı ve ondan doğan 2 aylık bebeğine asitle saldırdı | Video 01:01
Kocasının yasak aşkı ve ondan doğan 2 aylık bebeğine asitle saldırdı | Video 18.04.2023 | 10:16
Huzur veren mekan Limni Gölünde sezon bayramda başlayacak | Video 05:14
Huzur veren mekan Limni Gölünde sezon bayramda başlayacak | Video 18.04.2023 | 10:14
Bayram öncesi, geleneksel üretim tel kadayıf yoğun ilgi görüyor | Video 03:14
Bayram öncesi, geleneksel üretim tel kadayıf yoğun ilgi görüyor | Video 18.04.2023 | 10:04
Kaza sonrası kaçan sürücüye müdahale kamerada | Video 00:27
Kaza sonrası kaçan sürücüye müdahale kamerada | Video 18.04.2023 | 10:04
Diyarbakır’da ’Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 133 tutuklama | Video 00:36
Diyarbakır’da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 133 tutuklama | Video 18.04.2023 | 08:59
Anadolu Otoyolu’ndaki feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi | Video 01:48
Anadolu Otoyolu’ndaki feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi | Video 18.04.2023 | 08:09
Diyarbakır’da devriye gezen polis aracına silahlı saldırı | Video 01:09
Diyarbakır’da devriye gezen polis aracına silahlı saldırı | Video 18.04.2023 | 08:09
7’den 70’e herkes camilere akın etti: Kadir Gecesi dualarla idrak edildi | Video 03:37
7'den 70'e herkes camilere akın etti: Kadir Gecesi dualarla idrak edildi | Video 18.04.2023 | 00:01
Traktörle drift ’pes’ dedirtti...O anlar kamerada | Video 00:11
Traktörle drift 'pes' dedirtti...O anlar kamerada | Video 17.04.2023 | 18:31
Tekirdağ’da 7 buçuk ton etil alkol ele geçirildi | Video 00:30
Tekirdağ'da 7 buçuk ton etil alkol ele geçirildi | Video 17.04.2023 | 16:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA