Video Yaşam Ahlat’ta dolunay böyle görüntülendi | Video
Ahlat’ta dolunay böyle görüntülendi | Video

Ahlat’ta dolunay böyle görüntülendi | Video

16.05.2022 | 22:00

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OTOMATİK OYNAT

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Bitlis’in Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası ortaya çıkan dolunayın Van Gölü’nde oluşturduğu yakamoz görenleri mest etti. İlçede evlerinin balkonlarından Van Gölü’ndeki yakamozu izleyen vatandaşlar, kartpostallık görüntüyü cep telefonlarıyla kaydetti.

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