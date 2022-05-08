Video Yaşam Ahlat’ta Mayıs ayında kar yağdı | Video
Ahlat’ta Mayıs ayında kar yağdı | Video

Ahlat’ta Mayıs ayında kar yağdı | Video

08.05.2022 | 23:36

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Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylere Mayıs ayında kar yağdı.

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