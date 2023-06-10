Video Yaşam Ahlat’ta şiddetli yağış etkili oldu | Video
Ahlat’ta şiddetli yağış etkili oldu | Video

Ahlat’ta şiddetli yağış etkili oldu | Video

10.06.2023 | 18:29

Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan sağanak yağmur bir anda cadde ve sokakları sular altında bıraktı.

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