Video Yaşam Ahlat'ta ‘Yeni Ay’ hayran bıraktı | Video
Ahlat'ta ‘Yeni Ay’ hayran bıraktı | Video

Ahlat'ta ‘Yeni Ay’ hayran bıraktı | Video

02.09.2022 | 21:07

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ahlat’ta ‘Yeni Ay’ hayran bıraktı | Video 00:26
Ahlat'ta ‘Yeni Ay’ hayran bıraktı | Video 02.09.2022 | 21:07
Lihtenştayn’da parlamentoda deprem sigortası tartışıldığı esnada deprem oldu | Video 01:01
Lihtenştayn'da parlamentoda deprem sigortası tartışıldığı esnada deprem oldu | Video 02.09.2022 | 19:25
Genç kızın sahilde fotoğrafını çektiğini iddia ettiği 3 kişi dövüldü | Video 00:28
Genç kızın sahilde fotoğrafını çektiğini iddia ettiği 3 kişi dövüldü | Video 02.09.2022 | 19:01
Sultangazi’de aracını park eden polisi ’burası bizim yerimiz’ diyerek darbettiler | Video 00:28
Sultangazi'de aracını park eden polisi 'burası bizim yerimiz' diyerek darbettiler | Video 02.09.2022 | 19:00
Emine Erdoğan, yetişkin engellilere hizmet veren ilk halk eğitim merkezinin açılışını yaptı | Video 07:10
Emine Erdoğan, yetişkin engellilere hizmet veren ilk halk eğitim merkezinin açılışını yaptı | Video 02.09.2022 | 18:34
Göç İzleme Derneği’ne iddianame! AB’den PKK’ya para aktarmakla suçlanıyorlar | Video 01:02
Göç İzleme Derneği’ne iddianame! AB’den PKK’ya para aktarmakla suçlanıyorlar | Video 02.09.2022 | 16:53
Jandarmadan ormanlık alanda uyuşturucu imalatına suçüstü | Video 01:06
Jandarmadan ormanlık alanda uyuşturucu imalatına suçüstü | Video 02.09.2022 | 16:51
Ses sitemine zulalanan esrar, polise takıldı! | Video 01:10
Ses sitemine zulalanan esrar, polise takıldı! | Video 02.09.2022 | 16:37
Orak ile kenevir hasadı yaparken yakalandı 00:41
Orak ile kenevir hasadı yaparken yakalandı 02.09.2022 | 16:36
Ünlü futbolculardan Muhammet’e mesaj var | Video 00:37
Ünlü futbolculardan Muhammet’e mesaj var | Video 02.09.2022 | 16:25
Yavru köpeklerin imdadına itfaiye yetişti | Video 00:54
Yavru köpeklerin imdadına itfaiye yetişti | Video 02.09.2022 | 16:15
Fatih’te ‘Taksicilerin öldüresiye dövdüğü yolcu’ olayıyla ilgili yeni gelişme; 6 gözaltı | Video 03:09
Fatih’te ‘Taksicilerin öldüresiye dövdüğü yolcu’ olayıyla ilgili yeni gelişme; 6 gözaltı | Video 02.09.2022 | 15:20
Silahla yaralama zanlısı tutuklandı! | Video 00:31
Silahla yaralama zanlısı tutuklandı! | Video 02.09.2022 | 13:08
Sahte doktor, başka hastanede de kendisini ’beyin cerrahı’ diye tanıtmış! O görüntüler ortaya çıktı | Video 01:32
Sahte doktor, başka hastanede de kendisini 'beyin cerrahı' diye tanıtmış! O görüntüler ortaya çıktı | Video 02.09.2022 | 13:09
Alanya’da çatıda çıkan otel yangını söndürüldü | Video 01:34
Alanya'da çatıda çıkan otel yangını söndürüldü | Video 02.09.2022 | 12:59
Şantiyede çıkan hortum paniğe sebep oldu | Video 00:49
Şantiyede çıkan hortum paniğe sebep oldu | Video 02.09.2022 | 12:25
Müge Anlı’da gündeme gelen ’DJ Gezgin’in katili kim? İddiaların odağındaki isim Cemal Durmaz canlı yayında | video 21:50
Müge Anlı’da gündeme gelen 'DJ Gezgin'in katili kim? İddiaların odağındaki isim Cemal Durmaz canlı yayında | video 02.09.2022 | 12:38
İstanbul’da ’torbacı’ operasyonu: 69 kişi yakalandı | Video 00:36
İstanbul'da 'torbacı' operasyonu: 69 kişi yakalandı | Video 02.09.2022 | 12:12
Sağanak yağışla birlikte gelen dolu, çiftçinin mahsulünü vurdu | Video 03:52
Sağanak yağışla birlikte gelen dolu, çiftçinin mahsulünü vurdu | Video 02.09.2022 | 11:57
Çanakkale’de otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı | Video 01:09
Çanakkale'de otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı | Video 02.09.2022 | 11:31

Bitlis'in Ahlat ilçesinde görülen ayın 'Yeni Ay' hali, kartpostallık görüntüsüyle hayran bıraktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA