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OTOMATİK OYNAT
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Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 11 gözaltı | Video 10.01.2022 | 11:57
01:36
İstanbul Esenyurt'ta öfkeli grup iş yerinin camlarını taşladı 10.01.2022 | 11:44
09:04
Oğlu öldürülen acılı anne isyan etti! 10.01.2022 | 11:36
03:14
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Bingöl’de kar nedeniyle 103 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 10.01.2022 | 11:27
00:26
Bursa’da motosiklet cipe çarptı! O anlar kamerada | Video 10.01.2022 | 11:27
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Ankara'da narkotik suçundan bir haftada 46 kişi tutuklandı | Video 10.01.2022 | 11:19
02:27
Ahlat'ta yoğun kar yağışı | Video 10.01.2022 | 11:20
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Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde futbol keyfi | Video 10.01.2022 | 10:54
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Sarıkamış'a beklenen kar geldi | Video 10.01.2022 | 10:51
06:28
Yasak ırklar için Bursa'da önemli çalışma | Video 10.01.2022 | 10:51
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Kendini soyduran kuyumcu, polisten kaçamadı | Video 10.01.2022 | 10:47
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Bitlis Ahlat’ta yoğun kar yağışı | Video 10.01.2022 | 10:51
05:27
Artvin'in Şavşat ilçesindeki Karagöl'ün yüzeyi tamamen buz tuttu | Video 10.01.2022 | 10:47
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Şehzadeler TOKİ'nin yüzde 50'si tamamlandı | Video 10.01.2022 | 10:46
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Kurbağalıdere'de tonlarca ağırlıktaki beton plakalar suya düştü | Video 10.01.2022 | 10:44
Bitlis'in Ahlat ilçesinde dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 26 köy yolu ulaşıma kapandı.