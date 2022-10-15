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OTOMATİK OYNAT
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Kimi arabanın üzerine çıktı, kimi levyeyle ayırmaya çalıştı | Video 15.10.2022 | 15:45
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Ahmet’in ihbarı 4 yavruyu kurtardı! | Video 15.10.2022 | 15:39
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Yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı | Video 15.10.2022 | 15:17
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Çocuk oyuncağından uyuşturucu çıktı: 1 şüpheli yakalandı | Viddeo 15.10.2022 | 15:17
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Göcek'te koyda bağlı tekne alev alev yandı | Video 15.10.2022 | 14:09
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İzmir'de JASAT, 11 firariyi yakaladı | Video 15.10.2022 | 12:49
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Gaziantep'te 4 milyon 40 bin makaron ele geçirildi | Video 15.10.2022 | 12:48
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Kocaeli Kartepe İlçesinde yağmur mazgallarının altında mahsur kalan 4 yavru kedi, kendilerini fark eden 13 yaşındaki Ahmet’in yaptığı ihbar sayesinde kurtarıldı.