Video Yaşam Ahşap sandıkta buldular! Bir kilogramdan fazla... | Video
Ahşap sandıkta buldular! Bir kilogramdan fazla... | Video

Ahşap sandıkta buldular! Bir kilogramdan fazla... | Video

22.04.2022 | 11:59

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Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir uyuşturucu satıcısını suçüstü yakaladı. Uyuşturucu satıcısının evinde ahşap sandık içerisinde bir kilogramı aşkın uyuşturucu madde bulundu.

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Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Zeyrek Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişinin uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Yabancı uyruklu H.A. (37) yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ahşap bir sandık içerisine gizlenmiş halde 958,32 gram Esrar maddesi, 36,85 gram kısaca "MET" olarak adlandırılan Metamfetamin maddesi, 12,78 gram Marihuana maddesi, 30 uyuşturucu hap, bir hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen beş bin 490 lira nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen uyuşturucu satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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