Ahtapotun ekmek mücadelesi | Video

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Bilim insanları ahtapotların kendilerini savunmak için kolları ile tehditlere karşı yumruk attığını, fakat bugüne kadar bu tür görüntülerin mevcut olmadığını belirten makalelerine Muğla’da dalış eğitmeni Egemen Özer çektiği video ile kanıtladı.
Muğla'da yıllardır dalış eğitmeni olarak yenli ve yabancı turistlere hizmet veren dalış eğitmeni ve Youtuber Egemen Özer'in beslediği ahtapot yiyeceğine dadanan balıklara karşı kolları ile balıklara yumruk atarak kendini savundu.
Ahtapot'un üç ayrı yuvasını bulunduğunu, her gün dalış yaparak kendisine ziyaret ettiğini ve beslediğini belirten dalış eğitmeni Egemen Özer, son dalışında balıklara öfkelenen ahtapot'un sarpa ve melanur'lara karşı kendisini korumak için yumruk attığı anları videoya çekti.
Ahtapot'un balıklara yumruk attığı o anları çeken Egemen Özer, "Geçtiğimiz sene Ekoloji dergisinde bilim insanları ahtapotların balıklara yumruk attıklarını kanıtlamışlardı. Fakat bu konuda çok fazla bir video görüntü kaydı yoktu. Çok şanslıyım ki geçtiğimiz hafta iki senedir evcil olarak beslediğim ahtapotumu balıklara yumruk atarken görüntüledim. Ahtapotu arada sırada ölü balıklarla, ya da kestanelerle sürekli besliyorum ve sürekli beslediğim için de ahtapot baya bana alışmış durumda. Bazen parmağıma dokunuyor, bazen avcuma geliyor, bazen beni kendi yuvasına doğru içeri çekmeye çalışıyor. Bu kadar da aramızda diyalog olan ve iletişim olan bir ahtapot. Geçtiğimiz hafta ekmek ile beslerken melanur ve sarpa türleri arsız bir şekilde ahtapotun elindeki ekmeği almaya çalışmasına ahtapot o kadar çok sinirlendi ki, kolları ile balıkları kovalamak amacıyla yumruklar fırlattı. Bunu çok net bir şekilde videolarda gördük zaten görüntüledik. Bu benim için de ve dalış camiası için de çok heyecan verici, çok keyifli bir video idi. Umarım siz de beğenirsiniz. Bunu aynı şekilde "biregehanvarmıs" Youtube kanalımdan yayınladım.