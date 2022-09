Aidat kavgasında öldürülen adamın darp edildiği anlar güvenlik kamerasında | Video

Çanakkale’de 24 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda 'aidat' meselesi dolayısıyla öldürülen apartman yönetici yardımcısı Ahmet Koç'un darp edildiği anlara ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 24 Ağustos'ta meydana gelen olayda, bir apartmanda yönetici yardımcılığını yapan Ahmet Koç, aidat borcu bulunan T.B.'nin iş yerine gitti. İşyerinde, Ahmet Koç, T.B., iş yeri çalışanı Oğuzhan Yacı (34) ve ziyarete gelen kardeşi Serhat Yacı (31) ile tartıştı. Daha sonrasında Koç ofisine döndü ve bir süre sonra, T.B. ile iki kardeş Koç'un ofisine gitti. Ofisinde darp edilerek ağır yaralanan Ahmet Koç, Çanakkale Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Ahmet Koç, beyin travmasına bağlı kalp krizinden hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 kardeş tutuklanırken, T.B. ise serbest bırakıldı. Çıkan tartışmada öldürülen Ahmet Koç'un darp edildiği anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.