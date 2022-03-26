Aile boyu hırsızlık çetesi! Apartmana girmek için yapmadıkları kalmamış

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İstanbul Beykoz'da grup halinde gezerek kimi zaman, aile kimi zaman iş arayan kişi, kimi zamanda yardıma ihtiyacı olan yaralı gibi görünüp apartmanlara girerek hırsızlık yapan çete üyesi Resul A. (31) yakalandı. Şüphelinin 19 ayrı suçtan arandığı ayrıca hakkında 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, şüphelinin suç ortaklarının yakalanması için çalışmalar sürüyor.