Video Yaşam Aile içi kavga kanlı bitti: Eşinin dedesini ve kuzenini otomobille ezerek öldürdü | Video
Aile içi kavga kanlı bitti: Eşinin dedesini ve kuzenini otomobille ezerek öldürdü | Video

Aile içi kavga kanlı bitti: Eşinin dedesini ve kuzenini otomobille ezerek öldürdü | Video

28.06.2023 | 22:46

Ankara’da bir kişi, kendisinden şiddet gördüğü için baba evine sığınan eşinin ailesi ile tartışma yaşadı. Gözü dönen cani koca otomobilini eşinin ailesinin üzerine sürdü. Güvenlik kameralarına da yansıyan korkunç kaza sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

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