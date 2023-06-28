Aile içi kavga kanlı bitti: Eşinin dedesini ve kuzenini otomobille ezerek öldürdü | Video

Ankara’da bir kişi, kendisinden şiddet gördüğü için baba evine sığınan eşinin ailesi ile tartışma yaşadı. Gözü dönen cani koca otomobilini eşinin ailesinin üzerine sürdü. Güvenlik kameralarına da yansıyan korkunç kaza sonucu iki kişi hayatını kaybetti.