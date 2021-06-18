Video Yaşam Aile içi kavgaya giden polis kenevir bahçesiyle karşılaştı | Video

Aile içi kavgaya giden polis kenevir bahçesiyle karşılaştı | Video

Aile içi kavgaya giden polis kenevir bahçesiyle karşılaştı | Video
18.06.2021 | 12:36

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Konya’da aile kavgası ihbarı üzerine belirlenen adrese giden polis ekipleri, ailenin şüpheli hareketleri üzerine girdiği evde kenevir bahçesi ile karşılaştı. Yakalanan çok sayıda Hint kenevirine el konuldu.

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Olay, gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Hacışaban Mahallesi Emiroğlu Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri evde aile içi kavga olduğu ihbarı üzerine belirlenen adrese gitti. Kapıyı çalan polis ekipleri evdekilerin şüpheli hareketleri ile karşılaştı. Ekipler, zorluk çıkaran şahıslardan birinin içeri kaçtığını ve terastan aşağıya bir şeyler attığını görünce eve girdi. Evde inceleme yapan polis ekipleri, kenevir serasını ve yere atılan kök halinde yeşil Hint kenevirlerini gördü. Evde yapılan aramada, çok sayıda Hint keneviri ele geçirildi. Olayın ardından şüpheli Ö.Ç. (42) gözaltına altına alındı.

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