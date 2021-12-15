Ailece uyuşturucu ticaretine polis operasyonu | Video

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Kayseri'de narkotik polisi, uyuşturucu ticareti yapan bir aileye operasyon yaptı. Yapılan baskında anne baba ve oğulları gözaltına alındı.
Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışmada G.H.A isimli kadının eşi İ.A ve oğlu B.A ile birlikte uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Bunun üzerine hareket geçen ekipler, ailenin evine şok baskın yaptı.
Evde yapılan aramalarda anne baba ve oğulları gözaltına alındı. Anne F.H,A'nın üzerinde yapılan aramada ise eteğinde uyuşturucu madde ve hassas terazi çıkarıldı. Evlerinden toplamda 236 gram bonzai maddesi ele geçirilen aile fertleri sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.