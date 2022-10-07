Video Yaşam Aileler arasında miras kavgası çıktı: Birbirlerine tahta taş ve sopalarla saldırdılar! | Video
Aileler arasında miras kavgası çıktı: Birbirlerine tahta taş ve sopalarla saldırdılar! | Video

Aileler arasında miras kavgası çıktı: Birbirlerine tahta taş ve sopalarla saldırdılar! | Video

07.10.2022 | 10:10

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Arnavutköy’de aileler arasında çıkan miras kavgasında, taraflar birbirlerine tahta, taş ve sopalarla saldırdılar. Yaşanan kavga anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aileler arasında miras meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine tahta, taş ve sopa gibi ellerine ne geçtiyse fırlatarak saldırdı. Yaşanan kavga anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan, akşam saatlerinde yaşanan kavga sonrasında ise aile kavgası daha da büyüdü İddiaya göre akşam saatlerinde yaşanan kavga nedeni ile yeğenlerini hastanelik eden amcanın yaşadığı apartmana kavgaya karışan yeğenin dayıları ateş açtı. Polis olaylarla alakalı geniş çaplı çalışma başlattı.

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