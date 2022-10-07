Aileler arasında miras kavgası çıktı: Birbirlerine tahta taş ve sopalarla saldırdılar! | Video
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Arnavutköy’de aileler arasında çıkan miras kavgasında, taraflar birbirlerine tahta, taş ve sopalarla saldırdılar. Yaşanan kavga anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Öte yandan, akşam saatlerinde yaşanan kavga sonrasında ise aile kavgası daha da büyüdü İddiaya göre akşam saatlerinde yaşanan kavga nedeni ile yeğenlerini hastanelik eden amcanın yaşadığı apartmana kavgaya karışan yeğenin dayıları ateş açtı. Polis olaylarla alakalı geniş çaplı çalışma başlattı.