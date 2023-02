Ailesi enkaz altında olan depremzede: “AFAD’ı çağırarak, bir sürü insanın enkaz altından çıkarılmasını sağladık” | Video 08.02.2023 | 15:36 Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde ailesi enkaz altında kalan depremzede, AFAD ve iş makinelerini bulundukları bölgeye çağırdıklarını, bu sayede birçok insanın enkaz altından çıkarıldığını belirtti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı İsmet Karaokur Bulvarı üzerinde bulunan Palmiye Sitesi'nde yıkılan binalarda mağdur olan depremzedeler, İhlas Haber Ajansı muhabirlerine konuştu. Depremzedeler bulundukları bölgeye AFAD ve iş makinelerini çağırarak birçok insanın enkaz altından çıkarılmasını sağladıklarını belirtti.

"İNŞALLAH GÜZEL HABERLERİ ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Bir diğer depremzede ise, "3 cenazemizi biz kendi imkanlarımızla çıkarttık. Şu an sadece 4 can kaldı bu apartmanda, biri ağabeyim ve 3 komşusu, 2'si çocuk olmak üzere bir de anne var ve bunları şu anda çıkartmaya çalışıyorlar. İnşallah hayırlısıyla güzel haberleri almaya çalışacağız. Uzun bir süre geçti. Biraz önce 14 yaşındaki yeğenim çıktı. Hiçbir şeyi yok bu çok güzel bir haber. Biz bir kırmızı ışık gördük, onunla başlattık her şeyi. Makine çağırdık, AFAD'ı çağırdık ve başardık. Bir sürü insan çıkardık onların sayesinde. Burası altı simitçi olan 5 katlı bir binaydı. Her katta 3 daire olan 15 dairelik bir apartmandı" şeklinde konuştu.