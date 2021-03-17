Ailesinin evde tek başına bıraktığı 2 çocuğu, itfaiye kurtardı | Video
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kitli evde mahsur kalan 2 çocuk itfaiye ekipleri tarafından.kurtarıldı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Bahçelievler mahallesinde bir apartmanda yaşanan olayda ailesi tarafından 2 çocuk evde bırakıldı. Tek başına kalan 2 çocuk bir süre sonra evin açık penceresine çıkıp camı kırarak yardım istedi.
Çocukların yardım istediğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Gelen itfaiye ekibi kilitli kapıyı aparatla açarak elinde camı kırıkları olan iki çocuğu sağlık ve emniyet ekiplerine teslim etti.