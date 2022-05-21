Ailesinin yol kenarında unuttuğu kızı jandarma buldu | Video

Diyarbakır’da, şehirlerarası karayolunda yol kenarında mola veren ailenin kayalıklarda unuttuğu 3 yaşındaki kız çocuğunu jandarma bularak aileye teslim etti.

Siirt'ten Gaziantep'e giden bir aile Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 34'üncü kilometresinde dinlenmek amacıyla mola verdi. Mola sırasında araçta bulunan 3 yaşındaki kız çocuğu E.B. araçtan inerek oyun oynamak için taşların arasına saklandı.

Aile ise kısa bir süre sonra araçlarıyla Gaziantep'e gitmek için yeniden yola çıktı. Yaklaşık 30 kilometre sonra aile çocukları E.B.'nin araçta olmadığını fark etti. Siverek yakınlarında duran aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Alınan ihbar üzerine, Diyarbakır İl Jandarma ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuğun araçtan indiği bölgede geniş kapsamlı bir arama yaptı. Jandarma ekipleri yaklaşık yarım saat süren bir çalışma sonucu, küçük kızı Kayapınar ilçesine bağlı Kaldırım mahallesi Gelengöç mezrasında buldu. Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen E.B. ailesine teslim edildi.