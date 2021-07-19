Video Yaşam Ailesiyle tartışıp sinir krizi geçirdi, polisin silahını almaya çalışan şahıs etkisiz hale getirildi | Video

Ailesiyle tartışıp sinir krizi geçirdi, polisin silahını almaya çalışan şahıs etkisiz hale getirildi | Video

Ailesiyle tartışıp sinir krizi geçirdi, polisin silahını almaya çalışan şahıs etkisiz hale getirildi | Video
19.07.2021 | 10:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi 00:04
Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi 19.07.2021 | 11:29
Kaymaklı ekmek kadayıfı bu yıl da revaçta | Video 02:30
Kaymaklı ekmek kadayıfı bu yıl da revaçta | Video 19.07.2021 | 11:18
Kurban fiyatları düşecek mi? Kurban Bayramı öncesi son durum | Video 01:57
Kurban fiyatları düşecek mi? Kurban Bayramı öncesi son durum | Video 19.07.2021 | 11:23
Kayıp Ecrin'den geriye bu görüntüler kaldı | Video 01:09
Kayıp Ecrin'den geriye bu görüntüler kaldı | Video 19.07.2021 | 11:02
2 yaşındaki kayıp Ecrin için ‘Kurbağa Adamlar’ devrede | Video 03:56
2 yaşındaki kayıp Ecrin için ‘Kurbağa Adamlar’ devrede | Video 19.07.2021 | 10:54
Ailesiyle tartışıp sinir krizi geçirdi, polisin silahını almaya çalışan şahıs etkisiz hale getirildi | Video 04:01
Ailesiyle tartışıp sinir krizi geçirdi, polisin silahını almaya çalışan şahıs etkisiz hale getirildi | Video 19.07.2021 | 10:28
SON DAKİKA: İstanbul Başakşehir'de yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... 02:36
SON DAKİKA: İstanbul Başakşehir'de yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... 19.07.2021 | 10:14
Alkometreyi üfleyemedi, Sizin makineniz bozuk dedi | Video 03:45
Alkometreyi üfleyemedi, "Sizin makineniz bozuk" dedi | Video 19.07.2021 | 10:22
Bursa'da İnsalık ölmüş dedirten hırsızlık! 8 küçükbaş kurbanlığı böyle çaldı 01:31
Bursa'da "İnsalık ölmüş" dedirten hırsızlık! 8 küçükbaş kurbanlığı böyle çaldı 19.07.2021 | 10:19
Otobanda dehşet anları kamerada! Makas atarken bir otobüs dolusu insanı canından ediyordu | Video 00:59
Otobanda dehşet anları kamerada! Makas atarken bir otobüs dolusu insanı canından ediyordu | Video 19.07.2021 | 10:07
19 bin 933 polis Bayram mesaisinde! 01:37
19 bin 933 polis Bayram mesaisinde! 19.07.2021 | 10:12
Edremit Belediye Başkanı'nı eleştirdi kabusu yaşadı! Esnafa videoyla şantaj yaptılar | Video 00:34
Edremit Belediye Başkanı'nı eleştirdi kabusu yaşadı! Esnafa videoyla şantaj yaptılar | Video 19.07.2021 | 10:06
Saniye saniye ölüm düellosu! Konum isteyip gitti; bıçakla öldürüldü | Video 01:22
Saniye saniye ölüm düellosu! Konum isteyip gitti; bıçakla öldürüldü | Video 19.07.2021 | 10:03
Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen Ailesi olayındaki cinayet itirafı sonrası Büşra Büyükşen'den ilk açıklama! 05:44
Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen Ailesi olayındaki cinayet itirafı sonrası Büşra Büyükşen'den ilk açıklama! 19.07.2021 | 09:49
İzmir'de omuz atma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı! 02:39
İzmir'de omuz atma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı! 19.07.2021 | 08:58
Kaçan boğa, kendisini kovalayan adamı böyle yere serdi | Video 00:44
Kaçan boğa, kendisini kovalayan adamı böyle yere serdi | Video 19.07.2021 | 09:26
Tokat’ta sağlıkçılar birbirini aşıladı | Video 01:08
Tokat’ta sağlıkçılar birbirini aşıladı | Video 19.07.2021 | 09:15
Samatya açıklarında kaybolan genci arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor | Video 01:48
Samatya açıklarında kaybolan genci arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor | Video 19.07.2021 | 08:48
İzmir'de bıçaklı, kaldırım taşlı 'omuz atma' kavgası kamerada: 1 ölü, 3 yaralı | Video 01:59
İzmir'de bıçaklı, kaldırım taşlı 'omuz atma' kavgası kamerada: 1 ölü, 3 yaralı | Video 19.07.2021 | 08:48
'Çocuğunu asarak dövdü' iddiası polisleri harekete geçirdi | Video 03:26
'Çocuğunu asarak dövdü' iddiası polisleri harekete geçirdi | Video 19.07.2021 | 08:47

Beşiktaş’ta Emrah K. isimli bir şahıs anne ve ablası ile tartışarak sinir krizi geçirdi. Olaya müdahale eden polis memurunun silahını almaya çalışan şahıs güçlükle sakinleştirildi. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü. Zanlı, polis ekiplerine ve çekim yapan gazetecilere de küfür etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay saat dün 16.15 sıralarında Beşiktaş Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü Emrah K. annesi ve ablası ile kaldırımda tartışmaya başladı. Devriye gezen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, olayı görünce müdahale etti. Polisler Emrah K. yı sakinleştirmek istedi ancak direnen Emrah K. polis memurunun silahını almaya çalıştı. Bölgeye Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de sevk edildi. Çevreye hakaretler eden eden ve polise zorluk çıkartan şahıs, uzun uğraşlar sonunda gözaltına alındı. O anlarda şahsın annesi baygınlık geçirerek yere çöktü. Görüntü alan bir gazeteciye de saldıran şahıs polis arabasına zorla götürülürken şahıs gazeteciye tekme attı.

Polis arabasına bindirilen şahıs gözaltına alınarak Beşiktaş Polis Merkezi'ne götürüldü. Emrah K. nın uyuşturucu ve benzeri suçlardan 23 adet kaydı olduğu öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA