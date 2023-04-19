AK Parti'den 2023 seçimleri için yeni reklam filmi: Biz kimselere benzemeyiz | Video

Seçimlere artık kısa bir süre kalırken AK Parti'nin 2023 seçimlerine yönelik yeni reklam filmleri yayınlandı. AK Parti tarafından yapılan paylaşımda "Biz kimselere benzemeyiz. Kırmızının yanına beyaz gelince akan sular durur, kenetleniriz. AK Parti Türkiye’nin partisi. Doğrusu AK Parti" ifadelerine yer verilirken seçimlerde kullanılacak reklam filmi yayınlandı. İşte AK Parti'nin seçim için yayınladığı yeni reklam filmi....