AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret | Video

Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım, çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Arzu ediyoruz ki bu seçimde birlikte yol yürüyelim" ifadelerini kullandı.