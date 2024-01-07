AK Parti'nin yeni seçim şarkısında anlamlı 'Filistin' mesajı: Nehirden denize zaferden zafere
AK Parti 31 Mart Yerel Seçimleri için merakla beklenen 'Tanıtım Toplantısı'nı yaparak ilk adaylarını açıkladı. AK Parti'nin yeni seçim şarkıları da belli olmaya başladı. 'Hep Yeni Hep İleri' müziğindeki anlamlı bir mesaj ise dikkat çekti. Seçim şarkısında “Nehirden denize Özgür Filistin” sloganına atıfta bulunuldu.
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