Akaryakıt istasyonu yanında vinç devrildi: 1 ölü | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Bağcılar'da bir inşaatın temeline demir indiren vincin devrilmesi sonucu vinç operatörü hayatını kaybetti. Vincin hemen yanında bulunan akaryakıt istasyonuna devrilmemesi büyük bir faciayı önledi. Devrilen vinç 3 saat süren çalışmanın ardından inşaat temelinden kaldırıldı.