Video Yaşam Akaryakıt istasyonuna geldi, pompanın çevresinde böyle drift attı | Video
Akaryakıt istasyonuna geldi, pompanın çevresinde böyle drift attı | Video

Akaryakıt istasyonuna geldi, pompanın çevresinde böyle drift attı | Video

23.10.2022 | 12:34

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Konya’da biri akaryakıt istasyonunda olmak üzere 3 farklı yerde drift atan 3 sürücü, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Sürücülere toplam 30 bin 52 lira cezai işlem uygulanırken, araçlar trafikten men edildi. Sürücülerin ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

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Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri "Güvenli Trafik" ilkesi doğrultusunda trafiği tehlikeye atan ve vatandaşların canını hiçe sayan magandalara karşı çalışmalarını sürdürüyor. Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul caddesi üzerinde bulunan bir petrol istasyonu içerisinde pompa etrafında drift atan araç sürücünün bir kaza sonrası faciaya davetiye çıkartması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde pompadan yakıt alan bir aracın daha sonra pompa etrafında drift atması pompa etrafında drift attığı görülüyor. Drift atan araç sürücüsü S.E., seyir halinde denetim yapan polis ekipleri tarafından yakalandı.

"SOKAK ORTASINDA DRİFT ATAN SÜRÜCÜ SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI"
Selçuklu ilçesinde bulunan oto sanayiler içerisinde drift atan sürücüler tarafından, trafiğin ve vatandaşların hayatının tehlikeye atıldığı ihbarları üzerine sokağa polis ekipleri sevk edildi. Sokak üzerinde drift atan sürücü polis kamerasına saniye saniye yakalandı. Görüntülerde, bir aracın sokak üzerinde drift attığı sırada sokaktan geçen farklı bir araca çarpmaktan kıl payı kurtulduğu görülüyor. Araç polis ekipleri tarafından durdurularak sürücü A.N., gözaltına alındı. Ekipler yapılan seyir halindeki denetimlerde drift atan farklı bir araç sürücüsü İ.D., Yeni Sanayi Caddesinde üzerinde suç üstü yakaladı.
Öte yandan, araç sürücüleri A.N.'e ehliyetini yanında buldurmamak ve drift atmaktan, S.E.'e sürücü belgesini sınıfına uygun belgeye dönüştürmeden motorlu araç kullanmak ve drift atmaktan, İ.D.'e muayene yapılmamış araçla trafiğe çıkmak ve drift atmaktan toplamda 30 bin 52 lira cezai işlem uygulandı. Araçları trafikten men edilen üç şahsın, sürücü belgelerine de el konulurken, sürücüler hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek'ten adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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