Akaryakıt istasyonunda alev alan motosiklet paniğe yol açtı | Video

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı sırada alev alan motosiklet paniğe neden oldu. Yakıt pompalarından uzaklaştırılan motosiklet iş yeri çalışanları tarafından söndürüldü.
YANGIN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Yangın anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde yakıtını alan motosikletin aniden alev aldığı, sürücü ve arkasındaki yolcunun kaçarak yanmaktan kurtulduğu görüldü.