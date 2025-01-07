Akaryakıt istasyonundaki drift böyle görüntülendi | Video
Hatay’da trafiği hiçe sayarak akaryakıt istasyonu alanı içerisinde drift atan ve güvenlik kamerasına yakalanan otomobil sürücüsüne 46 bin 392 TL trafik cezası uygulandı.
Olay; Belen Fatih Mahallesinde 03.01.2025 günü saat 20:00 sıralarında bir akaryakıt istasyonu içerisinde yaşandı. M.T. adlı otomobil sürücüsünün akaryakıt istasyonu içerisinde tehlikeye aldırış etmeden drift attığı anlar işyeri güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Görüntüleri izleyen Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. M.T.'ye 46 bin 392 TL trafik cezası uygulanırken, Sürücü belgesine 60 gün el konuldu, otomobil ise 60 gün trafikten men edildi.
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