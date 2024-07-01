Akaryakıt istasyonundaki yangının görüntüleri ortaya çıktı | Video 01.07.2024 | 12:16 Samsun'da akaryakıt istasyonunda bir otomobilin alev alev yandığı olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'nde Sinop-Samsun karayolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakıt almak için istasyona gelen otomobilde aniden yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi akaryakıt istasyonu çalışanları yangın söndürme tüpleri ile yaptı. Ancak alevler aracı tamamen sardı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Polis yangın ile ilgili inceleme başlatırken, yangın anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.