Akdeniz ve Ege’de yaşanan peş peşe sarsıntılar daha büyük bir depremi tetikler mi? Jeoloji uzmanından açıklamalar! | Video

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Süha Özden son zamanlarda yaşanan depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu. “16 Ocak 14.30 civarında 5.4 büyüklüğünde Çanakkale’de meydana gelen depremin olduğu nokta 1400 km olan Kuzey Anadolu fayının aşağı yukarı sonlandığı bir noktadır. Genel anlamda baktığımızda Marmara Denizi’nin içinde sismik boşluk olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu sebeple daha büyük depremler bekliyoruz. 2017’den beri Kuzey’den Güney’e belli büyüklükte depremleri hep gördük. Dolayısıyla bu bölgede bu tür depremleri yaşamamız gayet doğal ama bu deprem üzerinden baktığımız zaman orada bağımsız bir parçayı kırmış gibi duruyor.” dedi.