Akdeniz’de deniz anası kabusu sürüyor! Kızkalesi sahiline kadar geldi | Video

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Doğu Akdeniz’de son haftalarda balıkçıları tehdit eden deniz anaları, şimdi de sahillere kadar geldi. Mersin’in turizm merkezi Kızkalesi sahilin de de çok sayıda deniz anası karaya vurdu.
Deniz analarının geçiş sürecinin uzaması nedeniyle böyle bir durumun yaşandığı uzmanlar tarafından belirtilirken, Nisan ayı sonuna kadar benzer durumların yaşanabileceği kaydedildi.
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlardan Neval Dalgıç, "Deniz analarını bu sene fazla fazla görmeye başladım. İnşallah yaza kadar kalmaz. Yapılacak pek bir şey yok herkesin elinde olmaya bir durum. Bu sene bayağı fazla korkutucu bir şey yani. Çok şükür şimdi havalar soğuk denize giremiyoruz" dedi.
Her gün sahil kenarında yürüyüş yaparken 20'den fazla deniz anası gördüğünü aktaran Dalgıç, bir kısmının da suyun kenarında olduğu kaydetti.
Kendisinin geçtiğimiz yıl denizde yüzerken bir deniz anası ile temas ettiğini de anımsayana Dalgıç, kolunun yandığını dile getirerek tehlikesini ifade etti.