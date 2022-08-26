Akdeniz’de facianın eşiğinden dönüldü | Video

Antalya açıklarında Akdeniz’de demirli bir gemide çıkan yangın son anda personel tarafından söndürüldü.

Antalya'da alevleri ve ardından göğe yükselen dumanları kıyıdan fark eden tatilciler, hemen cep telefonlarına sarılarak o anın görüntüsünü çektiler. Akaryakıt yüklü olduğu bildirilen gemideki olası bir facia, gemi personelinin yoğun çabası ile önlenirken, alevler büyümeden kontrol altına alındı.

SAHİL GÜENLİK EKİPLERİ ALARMA GEÇTİ

Gökyüzünü kaplayan siyah dumanların ardından bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ve deniz polisi gemi personeli ile irtibata geçti ve olası tahliyeye karşı önlem aldı.

Yetkililer Akdeniz'in büyük bir faciadan dönüldüğünü bildirdi. Petrolün patlaması halinde facianın büyüklüğüne dikkat çeken uzmanlar, "Eğer gemi patlasaydı Akdeniz büyük bir sıkıntı yaşardı" diyerek atlatılan tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekti.