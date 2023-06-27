Video Yaşam Akıl almaz intikam! Dayak yedikleri gençlerin üzerine araç sürdü | Video
Akıl almaz intikam! Dayak yedikleri gençlerin üzerine araç sürdü | Video

Akıl almaz intikam! Dayak yedikleri gençlerin üzerine araç sürdü | Video

27.06.2023 | 10:11

Beyoğlu’nda yabancı uyruklu iki şahıs, iki kasını darp ederek zorla araca bindirmek istedi. Bunu gören iki genç, kadınları kurtararak iki şahsa dayak attı. Ellerinden kurtulup araca binen iki şahıs, üzerlerine sürüp gençlerden birini yaraladı. Dehşet anları hem güvenlik hem de cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 00.15 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu iki şahıs, iki kadını darp ederek zorla aracına bindirmek istedi. Bunu gören Ömer Furkan Karabaş ve arkadaşı Muhammed Faruk Evin, iki şahsa müdahale etti. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gençler, iki şahsa dayak attı. Ellerinden zor kurtularak araçlarına binen iki şahıs, bunu yediremeyince iki gence üstüne aracı sürdü. Gençlerden biri kıl payı kurtulurken, diğeri ise kaputun üstünde bir süre sürüklenerek yere savruldu.

GENCİN ÜZERİNE ARACI SÜRÜP KAPIYA SÜRÜKLEDİ
Yaşananlar hem güvenlik hem de cep telefonu kamerasına yansırken, şahıslar araçla birlikte hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralı Evin'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisi sonrası taburcu edildiği öğrenildi.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE
Öte yandan polis ekipleri de, gençlerin ve darp edilen kadınların şikayetçi olması üzerine çakışma başlattı. Mağdurların ifadelerine başvuran polisi, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Polis yabancı uyruklu iki saldırganın peşine düştü.

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