Akılalmaz kaza: Araç park halindeki otomobilin üzerine çıktı | Video 17.02.2025 | 10:02 Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Adalet Caddesi'nde meydana gelen ilginç kazada, bir otomobil park halindeki başka bir aracın üzerine çıkarak yan durdu. 10 ARD 860 plakalı SUV model araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu ilginç bir şekilde yan durarak sıkıştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kazayı görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, olay yerine hızla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü, ekiplerin titiz çalışmasıyla güvenli bir şekilde çıkarıldı. Trafik ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemleri alarak kazanın nasıl meydana geldiğini incelemeye başladı.

Eczane ve apartman girişinin hemen önünde gerçekleşen olay, çevredeki vatandaşların meraklı bakışları arasında çözüme kavuşturuldu. Yan yatan araç, ekiplerin müdahalesiyle kontrollü bir şekilde vinç yardımıyla yere indirildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.