Akılalmaz planla 100 milyon değerinde 23 otomobil çaldılar | Video 16.10.2024 | 10:41 İstanbul dahil 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yabancı uyruklu vatandaşların otomobillerini çalıp yaklaşık 100 milyon liralık vurgun yapan 26 kişilik örgüt yakalandı. Şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da bir örgütün, Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu iş adamlarının yurt dışına çıkarken otoparka bıraktığı otomobilleri çaldığı tespit edildi. Otomobili çalınan iş adamları polise başvurarak şikayetçi oldu. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde başlatılan teknik ve fiziki takiple şüphelilerin kimlikleri ve izledikleri yöntemi ortaya çıkarmak için çalışma başlatıldı.

POLİS YÖNTEMLERİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Esenyurt ve Bağcılar'da özellikle Suudi Arabistan, İran ve Katar uyruklu iş adamlarının oturduğu rezidanslarda daireler tuttuklarını belirledi. Burada oturan iş adamlarını takibe alan, zaman içinde onlarla dostluk kuran şüphelilerin onların memleketlerine gittikleri sırada harekete geçtikleri belirlendi. İş adamları adına sahte pasaportlar hazırlayan ardından notere giderek, araçların satışını çete üyelerinden birinin üzerine yapan şüphelilerin daha sonra yeni çıkardıkları ruhsatlarla çalacakları otomobilin yetkili servisine gittikleri öğrenildi. Yetkili Servise 'Kontak anahtarımızı kaybettik' diyerek başvuran şüphelilerin yeni kodlu kontak anahtarlarını aldıktan sonra otomobillerin park edildiği otoparklarda çalıştırarak rahatça çaldıkları belirlendi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Büyükçekmece, Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan alınan talimatla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri İstanbul'un da içinde olduğu 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul, Tekirdağ, Antalya, Gaziantep, Mersin ve Şanlıurfa'da daha önceden tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda 26 kişilik örgüt polis ekipleri tarafından yakalandı.

100 MİLYON LİRALIK OTOMOBİL ÇALMIŞLAR

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira olan 23 lüks otomobili çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin noterde sahte pasaportla satış yaptıkları anları güvenlik kameraları kaydetti.

HIRSIZLIK ANLARINI GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİ

Şüphelilerin bir olayda serviste yaptırdıkları kontak anahtarıyla çalamadıkları otomobile, gizli GPS cihazı yerleştirdikleri aracı takip ederek park edildiği yerde otomobilin motorunu ve kablosunu çıkartarak bozdukları öğrenildi. Daha sonra aracın Suudi Arabistan uyruklu sahibine yardım ediyormuş gibi yapan şüphelilerin bu sırada el çabukluğu ile sahibindeki gerçek kontak anahtarını, kendilerininkiyle değiştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin daha sonra sahibinin aracın yanından ayrılmasını fırsat bilerek, otomobili çalıştırarak kaçtıkları belirlendi. Hırsızlık olayı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyette haklarında 'Oto Hırsızlığı', 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarından işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin çaldığı 14 araç ise polis ekipleri tarafından bulundu.