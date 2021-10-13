Video Yaşam Akıllı telefon satın alan Ultra-Ortodoks Yahudi darp edildi | Video
Akıllı telefon satın alan Ultra-Ortodoks Yahudi darp edildi | Video

Akıllı telefon satın alan Ultra-Ortodoks Yahudi darp edildi | Video

13.10.2021 | 01:03

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İşgal altındaki Kudüs'te bir mağazadan akıllı telefon satın alan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi genç, bir grup Haredi tarafından darp edildi.

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