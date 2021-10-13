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OTOMATİK OYNAT
01:04
Tekirdağ'da kayınpeder dehşeti: Gelinini öldürüp parçalara ayırdı! | Video 13.10.2021 | 01:38
00:44
Akıllı telefon satın alan Ultra-Ortodoks Yahudi darp edildi | Video 13.10.2021 | 01:03
14:15
Şeytanın aklına gelmez! 1 TL’lik banka dekontuyla eşini tehdit etti! | Video 13.10.2021 | 00:17
00:36
Yağmur sonrası metrobüsün tavanı aktı | Video 12.10.2021 | 22:56
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03:38
La Palma'da 700'den fazla kişi için tahliye emri | Video 12.10.2021 | 17:52
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SON DAKİKA: Suç örgütü 'Lions Cartel'in elebaşı sınır dışı edilecek 12.10.2021 | 17:25
00:55
03:36
İstanbul Taksim Meydanı'nda turistin taksi isyanı 12.10.2021 | 16:00
00:13
Şiddetli fırtınada minare böyle yıkıldı! 12.10.2021 | 16:47
00:41
Ağaç dalları şiddetli rüzgâra dayanamadı 12.10.2021 | 16:36
01:21
Kocaeli'de samanlıktan 33 kilo esrar çıktı 12.10.2021 | 16:33
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Kaldırımda yürüyen anne ile bebeğine otomobilin çarpma anı kamerada 12.10.2021 | 16:32
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Şanlıurfa'da 'sahte rapor' operasyonu 7 gözaltı 12.10.2021 | 16:00
03:30
İstanbul Eyüpsultan'da taksi ata çarptı! 2 yaralı 12.10.2021 | 09:25
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Şanlıurfa'da 'sahte rapor' operasyonu: 7 gözaltı 12.10.2021 | 15:53
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Tır ile otomobil çarpıştı, sürücü sıkışarak can verdi 12.10.2021 | 15:38
İşgal altındaki Kudüs'te bir mağazadan akıllı telefon satın alan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi genç, bir grup Haredi tarafından darp edildi.