Akıntıya kapılarak kaybolan gencin cesedi 10 kilometre uzaklıkta bulundu | Video 15.07.2023 | 09:43 Zonguldak'ın Devrek ilçesinde serinlemek için girdiği derede akıntıya kapılarak kaybolan 27 yaşındaki gencin cesedi yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezinde bulundu. Cansız bedenin köprünün ayağındaki odun parçalarına takıldığı tespit edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde serinlemek için girdiği derede akıntıya kapılarak kaybolan 27 yaşındaki gencin cesedi yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezinde bulundu. Cansız bedenin köprünün ayağındaki odun parçalarına takıldığı tespit edildi.Edinilen bilgiye göre arkadaşlarıyla Devrek ilçesine bağlı Özbağ köyü mevkisinde piknik yapmak için gelen Ercan Öztürk'ün, serinlemek için dereye girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan 27 yaşındaki genç, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama, komando timlerinin yanı sıra itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çevrede ve su altında dalgıçlar tarafından yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı. Havanın kararmasının çalışma şartlarını güçleştirmesi nedeniyle ekipler sabah 05.00 itibariyle yeniden arama çalışmalarına başladı.Yer altı görüntüleme cihazının da kullanıldığı arama çalışmaları yaklaşık 10 kilometrelik güzergah boyunca devam etti. Akıntıya kapılan gencin cesedi, Karşıyaka Mahallesi'ni ilçe merkezine bağlayan köprünün ayaklarında bulundu. Odun parçalarına takıldığı tespit edilen ceset, SAK ekiplerince ceset torbasına konularak dereden çıkartıldı.Ercan Öztürk'ün cesedi Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.