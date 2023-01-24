Video Yaşam Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video
Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video

Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video

24.01.2023 | 14:46

Osmaniye'de bir köyde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Kadir ilçesine bağlı Karakütük köyü Poluçlar Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada kullanılan silahla vurulan Ahmet P. olay yerinde hayatını kaybetti, kız kardeşi İlay P.(53) ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken köyde başka bir olay çıkması ihtimaline karşı da geniş güvenlik tedbiri aldı.

Bir kişinin öldüğü bir kişinde ağır yaralandığı olayla ile bazı şüphelilerin yakalandığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 00:26
Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 24.01.2023 | 14:46
Müge Anlı’daki Renginar’ı ayakkabından su içerim diyerek dolandıran sevgiliden olay sözler: Çoraplarımı koklardı 03:36
Müge Anlı’daki Renginar'ı "ayakkabından su içerim" diyerek dolandıran sevgiliden olay sözler: "Çoraplarımı koklardı" 24.01.2023 | 13:43
Çıraklarını darp edip görüntüsünü kaydeden sanığa 9 ay hapis cezası | Video 01:59
Çıraklarını darp edip görüntüsünü kaydeden sanığa 9 ay hapis cezası | Video 24.01.2023 | 12:35
Pendik’te kontak anahtarı üzerinde bırakılan ticari araç böyle çalındı | Video 00:29
Pendik’te kontak anahtarı üzerinde bırakılan ticari araç böyle çalındı | Video 24.01.2023 | 12:34
Şarkıcı Seçil’in öldürdüğü eski sevgilisinin ağabeyi: Pusu kurup canice öldürdüler! | Video 05:19
Şarkıcı Seçil'in öldürdüğü eski sevgilisinin ağabeyi: "Pusu kurup canice öldürdüler!" | Video 24.01.2023 | 12:00
Bahçelievler’de esnafı bıçak ve silahla yaralayan 2 şüpheli tutuklandı | Video 00:24
Bahçelievler'de esnafı bıçak ve silahla yaralayan 2 şüpheli tutuklandı | Video 24.01.2023 | 11:52
Siirt’te acı olay! 50 metre yükseklikten atlayan gencin cansız bedenine ulaşıldı | Video 03:19
Siirt'te acı olay! 50 metre yükseklikten atlayan gencin cansız bedenine ulaşıldı | Video 24.01.2023 | 11:25
Gaziantep’te 6 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 01:13
Gaziantep'te 6 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 24.01.2023 | 11:09
Fatih’te maskeli silahlı 500 bin Euroluk gasp! | Video 02:58
Fatih'te maskeli silahlı 500 bin Euroluk gasp! | Video 24.01.2023 | 10:30
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Ocak 2023 Salı atv izle! | Video 05:59
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Ocak 2023 Salı atv izle! | Video 24.01.2023 | 10:29
Diyarbakır’da akılalmaz hırsızlık: Lüks villaları soyup, 1’er milyon TL çaldılar! | Video 04:53
Diyarbakır’da akılalmaz hırsızlık: Lüks villaları soyup, 1’er milyon TL çaldılar! | Video 24.01.2023 | 10:19
Denizli’de korkutan yangın! Müstakil ev alev alev böyle yandı | Video 01:01
Denizli'de korkutan yangın! Müstakil ev alev alev böyle yandı | Video 24.01.2023 | 10:11
İstanbul’da bir garip silahlı saldırı: Oyun oynarken adam vurdu | Video 02:12
İstanbul’da bir garip silahlı saldırı: Oyun oynarken adam vurdu | Video 24.01.2023 | 10:07
Fidye için 8 yaşındaki çocuğu kaçırıp, ellerini kollarını bağladı | Video 02:17
Fidye için 8 yaşındaki çocuğu kaçırıp, ellerini kollarını bağladı | Video 24.01.2023 | 10:03
Samsun ’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı | Video 02:27
Samsun 'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı | Video 24.01.2023 | 09:24
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu | Video 02:03
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu | Video 24.01.2023 | 09:24
Edirne’fe feci kaza: Otomobilin çarptığı 3 yayadan ikisi ağır yaralandı | Video 02:30
Edirne'fe feci kaza: Otomobilin çarptığı 3 yayadan ikisi ağır yaralandı | Video 24.01.2023 | 08:30
Muhtar adayı olan husumetlisine pompalı tüfekle saldırdı, mahalleli ayaklandı: 2 yaralı | Video 01:06
Muhtar adayı olan husumetlisine pompalı tüfekle saldırdı, mahalleli ayaklandı: 2 yaralı | Video 24.01.2023 | 08:29
Beyoğlu’ndaki kilisede yangın çıktı: 2 yaralı | Video 07:21
Beyoğlu'ndaki kilisede yangın çıktı: 2 yaralı | Video 23.01.2023 | 22:53
Sevimli karakulak ve yavruları fotokapana takıldı | Video 01:31
Sevimli karakulak ve yavruları fotokapana takıldı | Video 23.01.2023 | 18:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA