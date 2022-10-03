Video Yaşam Akrabalar arasında silahlı kavga kamerada | Video
Akrabalar arasında silahlı kavga kamerada | Video

Akrabalar arasında silahlı kavga kamerada | Video

03.10.2022 | 09:34

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Eyüpsultan’da akraba oldukları öğrenilen 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan birisi elindeki silahla sokakta etrafa rast gele ateş açtı. Sokak üzerinde yaşanan ve paniğe yol açan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Olay, dün saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan Karadolap mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre akraba oldukları öğrenilen 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan birisi elinde bulunan silahla sokakta koşmaya başladı. Saldırgan daha sonra elindeki silahla etrafa rast gele ateş açtı. Açılan ateş sonrası sokak üzerinde kısa süreli panik yaşandı. Elinde silahla etrafa rast gele ateş açmaya devam eden saldırgan bir süre sonra koşarak oradan uzaklaşırken, silah seslerinin ardından sokak üzerinde kısa süreli panik yaşandı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Saldırganın gündüz vakti etrafa rast gelen ateş açtığı olayda ise yaralanma olmazken, yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Polis ekiplerinin olayla ilgi soruşturmaları devam ediyor.

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