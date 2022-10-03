Akrabalar arasında silahlı kavga kamerada | Video

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Eyüpsultan’da akraba oldukları öğrenilen 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan birisi elindeki silahla sokakta etrafa rast gele ateş açtı. Sokak üzerinde yaşanan ve paniğe yol açan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Saldırganın gündüz vakti etrafa rast gelen ateş açtığı olayda ise yaralanma olmazken, yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Polis ekiplerinin olayla ilgi soruşturmaları devam ediyor.