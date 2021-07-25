Akrabalar arasındaki kavga sokağa taştı: O anlar kamerada | Video
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Sarıyer’de akrabalar arasında kavga çıktı. Evde çıkan kavga sokağa taşarken, olaya karışanlardan birinin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. Kavga anı çevredekilerin kamarasına böyle yansıdı.
Olay, 15 Temmuz Perşembe günü Sarıyer PTT evlerinde yaşandı. İddiaya göre akraba olan iki aile arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Aile fertlerinden birinin psikolojik sorunlarından dolayı büyüyen kavga sokağa taşındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olaya müdahale ederek, tarafları sakinleştirdi. Kavga ani ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.