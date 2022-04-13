Akrabalar arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 yaralı | Video

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Kırıkkale'de akraba olduğu öğrenilen iki şahıs arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.
Vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan T.M., hastaneye kaldırıldı. S.M. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.