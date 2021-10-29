Akrabasını ziyarete geldiği evde aç kalan tilkiyi besledi

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Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde akrabasını ziyarete gelen bir kişi, gece vakti aç aklaması sonucu yanına kadar gelen tilkiyi eliyle besledi.
İstanbul'da ikamet eden Yunus Kürkçü, Pınarbaşı ilçesine bağlı Çalkaya köyünde yaşayan akrabalarını ziyaret etmek için Kastamonu'ya geldi. Pınarbaşı'nda gece saatlerinde aç kalan tilki, ürkek ve korka bir şekilde bir eve yaklaştı. Tilkinin geldiği gören Yunus Kürkçü, evde bulunan yiyeceklerden tilkiye verdi. Kürkçü, elleriyle aç kalan tilkiyi bir süre besledi. Karnını doyuran tilki, ardından ormanlık alanda gözden kayboldu.