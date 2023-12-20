Video Yaşam Aksaray jandarma drone ile kaçak avcı peşinde | Video
Aksaray jandarma drone ile kaçak avcı peşinde | Video

Aksaray jandarma drone ile kaçak avcı peşinde | Video

20.12.2023 | 10:55

Aksaray’da kaçak avlanmaya geçit vermeyen jandarma ekipleri avcıları dron ile takip edip denetliyor.

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Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri doğal hayatın ve yaban hayvan popülasyonunun korunması amacıyla kaçak ve yasak yöntemler ile avlanmanın engellemesine yönelik çeşitli çalışmalar yapıyor. Şehir genelinde avcıların denetimini yapan jandarma ekipleri, dron ile havadan avcıları takip ederek denetimlerini gerçekleştiriyor. Özellikle Güzelyurt ilçesi bölgesinde denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri dron ile tespit ettikleri avcılara karadan ulaşarak ekipman ve evrak kontrolü yapıyor. Kara Avcılığı Kanununa uygun olmayan avcılara cezai işlem uygulanırken aynı zamanda avcılar jandarma ekipleri tarafından bilgilendiriliyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca, çevre, doğa ve yaban hayatın korunmasına yönelik denetim faaliyetlerimize gece gündüz demeden aralıksız devam edilecektir" denildi.

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