Video Yaşam Aksaray’da 52 ekipten oluşan 224 polisle 'Huzur 68' uygulaması | Video
Aksaray’da 52 ekipten oluşan 224 polisle 'Huzur 68' uygulaması | Video

Aksaray’da 52 ekipten oluşan 224 polisle 'Huzur 68' uygulaması | Video

28.11.2022 | 09:47

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Aksaray’da 52 ekipten oluşan 224 polisin katılımı ile “Huzur 68” uygulaması gerçekleştirildi. Uzun namlulu silahlarla alınan güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen uygulamalarda çok sayıda suç ve suç unsuru ele geçirilirken 3 şahıs tutuklanarak cezaevine kondu.

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Aksaray'da huzur ve güvenliğin sağlanması adına çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde şok uygulama için sabahın erken saatlerinde harekete geçti. "Huzur 68" ismi verilen ve 5 aşamalı olarak gerçekleştirilen uygulamaya 52 ekipten oluşan toplam 224 emniyet mensubu katıldı. 9 köy yolu, 9 ana cadde, 60 park ile okul çevresinde gerçekleştirilen denetimlerde ayrıca 9 apart otele, 7 internet kafeye ve 25 umuma açık iş yerine ani baskınlar yapıldı. Uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen uygulamalarda araçlar, şahıslar, park ve bahçeler, iş yerleri didik didik arandı. Asayiş Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi, Trafik Denetleme Şubesi, Çevik Kuvvet Şubesi ve Güvenlik Şubesi ekiplerinin katıldığı uygulamalarda 2 bin 509 şahıs Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildi. Yollarda yapılan uygulamalarda ise 468 araç denetimden geçirildi. Sabah erken saatlerde başlayan ve gece yarısına kadar devam eden çalışmalarda 7 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Bu şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yasadışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 3 Afganistan uyruklu şahıs da yakalandı. 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ile 13 fişeğin ele geçirildiği uygulamada denetimden geçirilen 468 araçtan 13 araç sürücüsüne toplam 10 bin 885 TL idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şehrin huzuru, insanların can ve mal güvenliğinin sağlanması adına yapılan çalışmaların titizlikle aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

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