Aksaray'da camide deprem anı güvenlik kamerasında | Video 06.02.2023 | 16:39 AKSARAY'ın Armutlu Köyü Camisi'nde merkez üstü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24'de meydana gelen 7.6 şiddetindeki deprem hissedildi. Sarsıntı anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ta 7.6 şiddetinde ikinci bir deprem meydana geldi. Deprem ise Aksaray'da hissedildi. Armutlu Köyü'nde ise öğle namazını kılmak için camide bulunan vatandaşlar deprem anına yakalandı. Sarsıntı anı caminin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde sarsıntı sırasında camideki vatandaşlar, tekbir getirerek tahliye etti. Oturduğu yerden kalmayan yaşlı bir vatandaşı ise imam yardım ederek, camiden çıkmasını sağladı.