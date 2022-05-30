Video Yaşam Aksaray'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü ile polis arasında yaşanan kovalamaca bariyerlerde son buldu | Video
Aksaray'da

Aksaray'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü ile polis arasında yaşanan kovalamaca bariyerlerde son buldu | Video

30.05.2022 | 06:06

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Fatih Aksaray'da yapılan trafik uygulamasında dur ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca aracın bariyerlere çarpması sonucu son buldu. Kazada araç içinde bulunan 4 kişiden biri hafif şekilde yaralanırken, sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Alkollü olan sürücü olay yerinde gazetecilere saldırdı.

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Kaza, Tem-otoyolu Edirne istikameti Bayrampaşa Hâl Kavşağında saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Aksaray'da yapılan rutin trafik uygulamasında "dur" ihtarına uymayan 35 BBT 098 plakalı hafif ticari araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Yaşanan kovalamacada hafif ticari aracın sürücüsü, araç kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Şiddetle bariyerlere çarpan araç, bariyerlerle demir korkuluk arasında sıkıştı. Araç içinde bulunan 4 kişiden biri hafif şekilde yaralandı. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Yapılan kontroller sonrası sürücünün ise alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücü ve diğer 3 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GAZETECİLERE SALDIRDI
Alkollü olarak araç kullanan ve polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü olay yerinde görüntü alan gazetecilere saldırdı. Sürücü gazetecilere, "Çekmesene kardeşim, ayıptır." diye bağırarak küfürler savurdu. Daha sonra kendisini sakinleştirmek isteyen polislerede saldıran sürücü güç bela sakinleştirildi.

Kamuoyunu bilgilendirmek için olay yerinde ambulanstan görüntü alan gazeteci ile sağlık personeli arasında da, görüntü çekimiyle ilgili olarak tartışma yaşandı. Kendisinin gazeteci olduğunu ve hiçbir aykırı iş yapmadığını belirten gazeteci görüntü almaya devam etti.

Kazada, hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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